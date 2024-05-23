Франция "за" использование замороженных российских активов для Украины: на чем настаивает США

США предлагает использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Европейские правительства относятся к этому предложению с осторожностью.

Что заявило правительство Франции

Французские чиновники сообщили, что они поддерживают идею передачи Украине доходов от замороженных российских активов. Такое заявление повысило перспективу принятия этого важного решения.

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Бруно Ле Мэр Министр финансов Франции Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов лучше и быстрее в рамках международного права.

Ле Мэр отметил, что он и представители других стран стремятся решить этот вопрос до конца встречи G-7 в Стреге. То есть в течение этой недели.

Что предлагает США

Правительство США предложило предоставить Украине помощь в счет доходов от замороженных российских активов. Если страны-партнеры поддержат эти идею, украинская сторона сможет получить финансирование в размере 50 миллиардов долларов.

С самого начала, правительство США предлагало использовать основную сумму замороженных российских активов. Однако, европейские правительства не поддержали эту идею. В частности, Ле Мэр считал, что полная конфискация активов россиян незаконна, мол, она противоречит международному праву. Относительно применения доходов от замороженных средств французский министр финансов высказался одобрительно.

США сделали предложения, которые находятся в рамках международного права, и мы будем работать над ними конструктивно и открыто с целью достижения соглашения по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины,

– отметил Ле Мэр.