С начала декабря в Дії доступна новая помощь: кто из украинцев получит поддержку от государства

Украинское правительство будет оказывать новую поддержку для ветеранов, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц. Они смогут оформить жилищный ваучер.

Какую помощь можно получить в Дії с 1 декабря?

Заявление подается в приложении Дия, пишет 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Запускаем новую программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории, оформляйте жилищный ваучер в Дії – сертификат на 2 миллиона гривен,

– рассказал Федоров.

Ваучер можно использовать:

для покупки готового жилья; инвестиции в новостройку; оформления ипотеки.

Подавать заявление можно уже с 1 декабря при следующих условиях:

Человек имеет статус ВПЛ;

лицо имеет статус УБД или ОИИВВ – как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;

у него зарегистрировано место жительства на ВОТ;

не пользуется государственным жильем;

проживает и не имеет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);

не получали компенсаций в еВідновлення за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы.

Обратите внимание! Условия не иметь жилья и не получать помощь от государства распространяются на жену или мужа и детей.

В то же время ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье.

В частности подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ. Оформить заявление можно через приложение Дія в разделе:

"Сервисы"; "Услуги для ВПЛ"; "Заявление о жилищном ваучере".

Средства будут поступать безналично – сразу продавцу или банку. Это гарантирует прозрачность и целевое использование,

– отметил Михаил Федоров.

Кроме того, ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ.

Важно! О старте выплат сообщат позже.

Напомним, что расширение поддержки жильем для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий анонсировали еще в ноябре. Это сделала премьер-министр Юлия Свириденко.

Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории,

– говорится в сообщении.

Ваучер можно будет использовать в течение 5 лет.

Заметьте! После приобретения жилья на него будет действовать запрет на 5 лет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.

Что еще следует знать о помощи для ВПЛ?