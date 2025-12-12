З початку грудня у Дії доступна нова допомога: хто з українців отримає підтримку від держави
- Український уряд запускає нову програму підтримки для ветеранів-ВПО, які можуть оформити житловий ваучер на 2 мільйони гривень через застосунок Дія.
- Ваучери можуть бути об'єднані, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО, а кошти надходитимуть безготівково для прозорості та цільового використання.
Український уряд надаватиме нову підтримку для ветеранів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Вони зможуть оформити житловий ваучер.
Яку допомогу можна отримати у Дії з 1 грудня?
Заява подається у застосунку Дія, пише 24 Канал з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Читайте також У межах "зимової підтримки": на які ліки можна витратити "тисячу Зеленського"
Запускаємо нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Якщо ви ветеран зі статусом ВПО і перемістилися з тимчасово окупованої території, оформлюйте житловий ваучер у Дії – сертифікат на 2 мільйони гривень,
– розповів Федоров.
Ваучер можна використати:
- для купівлі готового житла;
- інвестиції в новобудову;
- оформлення іпотеки.
Подавати заяву можна вже з 1 грудня за таких умов:
- Людина має статус ВПО;
- особа має статус УБД або ОІВВ – як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;
- у неї зареєстроване місце проживання на ТОТ;
- не користується державним житлом;
- проживає та не має житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);
- не отримувала компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми.
Зверніть увагу! Умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей.
Водночас ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло.
Зокрема подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ. Оформити заяву можна через застосунок Дія в розділі:
- "Сервіси";
- "Послуги для ВПО";
- "Заява про житловий ваучер".
Кошти надходитимуть безготівково – одразу продавцю або банку. Це гарантує прозорість і цільове використання,
– зазначив Михайло Федоров.
Крім того, ваучери можна об’єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО.
Важливо! Про старт виплат повідомлять згодом.
Нагадаємо, що розширення підтримки житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій анонсували ще у листопаді. Це зробила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території,
– йдеться у повідомленні.
Ваучер можна буде використати протягом 5 років.
Зауважте! Після придбання житла на нього діятиме заборона на 5 років на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.
Що ще слід знати про допомогу для ВПО?
- Далеко не всі особи зможуть отримати допомогу для ВПО. Її не нададуть, якщо заявник подав неправильні або підроблені документи. Або якщо особа перебуває під санкціями або має судимість за державну зраду чи колабораціонізм тощо.
- Водночас житловий ваучер відрізняється від компенсаційного сертифіката. Він видається за знищене або пошкоджене житло та має індивідуальну суму. Тоді як житловий ваучер – це фіксована підтримка.