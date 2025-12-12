З початку грудня у Дії доступна нова допомога: хто з українців отримає підтримку від держави

Український уряд надаватиме нову підтримку для ветеранів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Вони зможуть оформити житловий ваучер.

Яку допомогу можна отримати у Дії з 1 грудня?

Заява подається у застосунку Дія, пише 24 Канал з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Запускаємо нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Якщо ви ветеран зі статусом ВПО і перемістилися з тимчасово окупованої території, оформлюйте житловий ваучер у Дії – сертифікат на 2 мільйони гривень,

– розповів Федоров.

Ваучер можна використати:

для купівлі готового житла; інвестиції в новобудову; оформлення іпотеки.

Подавати заяву можна вже з 1 грудня за таких умов:

Людина має статус ВПО;

особа має статус УБД або ОІВВ – як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;

у неї зареєстроване місце проживання на ТОТ;

не користується державним житлом;

проживає та не має житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);

не отримувала компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавали заяв на інші житлові програми.

Зверніть увагу! Умови не мати житла й не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей.

Водночас ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло.

Зокрема подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ. Оформити заяву можна через застосунок Дія в розділі:

"Сервіси"; "Послуги для ВПО"; "Заява про житловий ваучер".

Кошти надходитимуть безготівково – одразу продавцю або банку. Це гарантує прозорість і цільове використання,

– зазначив Михайло Федоров.

Крім того, ваучери можна об’єднати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО.

Важливо! Про старт виплат повідомлять згодом.

Нагадаємо, що розширення підтримки житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій анонсували ще у листопаді. Це зробила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території,

– йдеться у повідомленні.

Ваучер можна буде використати протягом 5 років.

Зауважте! Після придбання житла на нього діятиме заборона на 5 років на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Що ще слід знати про допомогу для ВПО?