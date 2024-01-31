Для ВПЛ и беженцев: в Украине расширили помощь для лиц, покинувших дома
Источник:Минреинтеграции
Кабмин расширил помощь для некоторых категорий украинцев. В частности, для ВПЛ и беженцев, которые вернулись из-за границы домой и еще не трудоустроились и не имеют источника доходов.
Кто получит помощь
Помощь в течение 6 месяцев будут получать:
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- семьи вернувшиеся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей даже если в семьях есть трудоспособные неработающие члены, не уплачивавшие единого социального взноса (ЕСВ);
- семьи внутренних переселенцев, которые через перемещение не работали или не платили ЕСВ.
Эти выплаты будут совмещаться с инструментами стимулирования. Например, через 2 месяца после назначения помощи украинец должен трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.
Отменят ли выплаты переселенцам
Ранее существовала информация, что в феврале для ВПЛ, которые приобрели этот статус до 1 августа 2023 года, должны были отменить выплаты в то время как для всех остальных продлить. Однако недавно в правительстве приняли решение о продлении выплаты до марта.
Однако некоторые ВПЛ смогут рассчитывать на выплаты не только в марте:
- пенсионеры, получающие менее 9 444 гривны;
- люди с инвалидностью первой и второй групп дети с инвалидностью дети-сироты и дети лишенные родительской опеки;
- родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9 400 гривен дохода на каждого члена семьи;
- люди проживающие на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест.