Для ВПЛ и беженцев: в Украине расширили помощь для лиц, покинувших дома

Кабмин расширил помощь для некоторых категорий украинцев. В частности, для ВПЛ и беженцев, которые вернулись из-за границы домой и еще не трудоустроились и не имеют источника доходов.

Кто получит помощь

Помощь в течение 6 месяцев будут получать:

Читайте также: Надбавки к пенсии в феврале: как большинство украинцев могут поднять свои выплаты

семьи вернувшиеся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей даже если в семьях есть трудоспособные неработающие члены, не уплачивавшие единого социального взноса (ЕСВ);

семьи внутренних переселенцев, которые через перемещение не работали или не платили ЕСВ.

Эти выплаты будут совмещаться с инструментами стимулирования. Например, через 2 месяца после назначения помощи украинец должен трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.

Отменят ли выплаты переселенцам

Ранее существовала информация, что в феврале для ВПЛ, которые приобрели этот статус до 1 августа 2023 года, должны были отменить выплаты в то время как для всех остальных продлить. Однако недавно в правительстве приняли решение о продлении выплаты до марта.

Однако некоторые ВПЛ смогут рассчитывать на выплаты не только в марте: