Для ВПЛ ввели новый вид помощи: какие услуги переселенцы могут получить бесплатно

В Минюсте сообщили, что ВПЛ теперь могут получить юридические услуги абсолютно бесплатно. Для того чтобы это сделать нужно воспользоваться сервисом БЮП.

Как переселенцам получить юридическую помощь бесплатно

Бесплатная юридическая помощь (БЮП) предоставляется через специальные сервисы. Для того чтобы подтвердить свой статус ВПЛ, необходимо иметь соответствующую справку.

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Какие услуги оказывают через систему БЮП:

консультация при обращении в суд;

помощь в составлении документов;

предоставление юридической информации;

защита заявителя в суде или других госорганах.

Где можно получить помощь от системы БЮП

Через телефон

Позвонить по телефону 0-800-213-103 (звонки по территории Украины бесплатные). Это номер контактного центра, где вы можете получить скорую консультацию от специалистов.

В Telegram

Вы можете позвонить по телефону (067) 721-31-03 в мессенджере, или написать юристу через Telegram-канал.

В спеццентре

Консультацию можно получить и в автономном режиме. Список центров оказания помощи в разных областях вы можете найти по ссылке.

Кто может получить статус ВПЛ

С начала полномасштабного вторжения – 24.02.2022 года и по 31.07.2023 года специалисты, являющиеся частью системы БПД, помогли уже более 11 тысячам переселенцев. За 2023 год безвозмездную юридическую консультацию получили 5,5 тысячи ВПЛ.

Статус переселенца предоставляется гражданам, вынужденным покинуть свое местожительство из-за военных действий. Регионы, считающиеся особо опасными, определяет правительство.

После получения статуса ВПЛ, лицо может оформить денежные выплаты: