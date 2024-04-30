Выплаты для некоторых ВПЛ прекратили: кто уже не получает помощь
Источник:Минсоцполитики
Некоторым ВПЛ уже прекратили выплаты с 1 марта. В то же время в дальнейшем Минфин подготовило Методику верификации помощи на проживание ВПЛ.
Кто уже потерял выплаты
Начиная с 1 марта 2024 года, помощь на проживание для ВПЛ устанавливают учитывая фактические потребности семей в помощи. Поэтому, ее не получают люди, которых определяют как достаточно состоятельных.
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Решение об отмене выплат принимали индивидуально для каждой семьи переселенцев. В частности, сейчас выплаты не получают:
- пенсионеры, которые получают ежемесячную пенсию более 9 444 гривен;
- переселенцы, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи которых превышает 9 444 гривны;
- семьи, которые имеют собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, большой депозит в банке.
Как в дальнейшем будут проверять выплаты ВПЛ
Как стало известно, будут проверять правдивость данных, которые украинцы предоставили, чтобы получить помощь для ВПЛ. Сравнивать данные ВПО, которые были предоставлены для назначения помощи с теми, что были предоставлены Минсоцполитики, и с информацией субъектов предоставления информации.Обратите внимание! Для верификации правительство будет использовать автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.
Таким образом, внимание будут обращать на большое количество факторов. Как вот:
- группу инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
- взятие на учет ВПЛ согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
- наличие одинаковых записей с персональными данными лица, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам;
- отбывание наказания в местах лишения свободы;
- наличие жилого помещения: уничтоженного или поврежденного;
- наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территории территориальных общин, информация о которых содержится в перечне территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией;
- пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения;
- приобретение транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;
- любую покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
- покупку валюты на сумму свыше 100 тысяч гривен;
- наличие средств на депозитном счете более 100 тысяч гривен.