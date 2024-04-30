Выплаты для некоторых ВПЛ прекратили: кто уже не получает помощь

30 апреля 2024, 18:05
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Источник:

Минсоцполитики

Некоторым ВПЛ уже прекратили выплаты с 1 марта. В то же время в дальнейшем Минфин подготовило Методику верификации помощи на проживание ВПЛ.

Кто уже потерял выплаты

Начиная с 1 марта 2024 года, помощь на проживание для ВПЛ устанавливают учитывая фактические потребности семей в помощи. Поэтому, ее не получают люди, которых определяют как достаточно состоятельных.

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Решение об отмене выплат принимали индивидуально для каждой семьи переселенцев. В частности, сейчас выплаты не получают:

  • пенсионеры, которые получают ежемесячную пенсию более 9 444 гривен;
  • переселенцы, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи которых превышает 9 444 гривны;
  • семьи, которые имеют собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, большой депозит в банке.
Важно! Принятые изменения должны способствовать стимулированию внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству. Только около 40% трудоспособных ВПЛ сейчас работают, большая часть – не трудоустроены.

Как в дальнейшем будут проверять выплаты ВПЛ

Как стало известно, будут проверять правдивость данных, которые украинцы предоставили, чтобы получить помощь для ВПЛ. Сравнивать данные ВПО, которые были предоставлены для назначения помощи с теми, что были предоставлены Минсоцполитики, и с информацией субъектов предоставления информации.

Обратите внимание! Для верификации правительство будет использовать автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.

Таким образом, внимание будут обращать на большое количество факторов. Как вот:

  • группу инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
  • взятие на учет ВПЛ согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
  • наличие одинаковых записей с персональными данными лица, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам;
  • отбывание наказания в местах лишения свободы;
  • наличие жилого помещения: уничтоженного или поврежденного;
  • наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территории территориальных общин, информация о которых содержится в перечне территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией;
  • пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения;
  • приобретение транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;
  • любую покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
  • покупку валюты на сумму свыше 100 тысяч гривен;
  • наличие средств на депозитном счете более 100 тысяч гривен.
Автор: Катерина Добровольська