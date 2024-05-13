Новые выплаты для ВПЛ: кто сможет их получить

ВПЛ в Украине смогут получить новый вид помощи. Дополнительные выплаты будут предоставляться отдельным группам ВПЛ при определенных условиях.

Что за новая помощь для ВПЛ

Как отмечают в Министерстве, проблема с жильем – одна из самых болезненных для ВПЛ. Дело в том, что часть из них проживает в специально оборудованных местах компактного проживания, однако некоторые вынуждены снимать жилье. Для помощи таким ВПЛ было принято решение выплачивать им субсидию на аренду жилья.

Читайте также: Повышение пенсии получат не все: у кого вырастут выплаты в июне

Эта субсидия отличается тем, что ее размер рассчитывается с учетом стоимости аренды в конкретном регионе, где проживает ВПЛ. Ведь, как известно, цены на жилье могут значительно отличаться в разных регионах страны.

Также стоит заметить, что при определении размера субсидии будут учитываться следующие факторы:

количество членов семьи, которые арендуют жилье;

доходы семьи.

Где самые высокие цены на аренду жилья

Чем ниже доходы семьи, то тем больший процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

Аналитическая компания CEDOS, по заказу Минсоцполитики, и при поддержке Совета Европы – провела исследование стоимости арендованного жилья в Украине. Согласно полученным данным, самые большие цены на аренду жилья – в Киеве. Они в среднем на 22% выше, чем по всей стране. На Закарпатье это показатель выше в 2,5 раза.

В Минсоцполитики отмечают, что впоследствии такую субсидию будут предоставлять и другим гражданам, которые нуждаются в помощи.

В то же время самые низкие цены, по результатам исследования, на арендованное жилье в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.