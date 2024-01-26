Выплаты ВПЛ сократят: Верещук объяснила кого это коснется

Минсоцполитики в ближайшие дни предоставит изменения в постановление о выплате помощи на проживание ВПЛ. О том, каких изменений ожидать и кому продолжат выплаты, читайте далее.

Кому выплаты продлят

Изменения предусматривают продолжение выплат для уязвимых категорий ВПЛ. Речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, женщинах, в том числе о женщинах с детьми, а также о гражданах, проживающих на прифронтовых территориях.

Читайте также: Соцвыплаты в феврале: будет ли задержка начисления пенсий

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Она также уточнила, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета.

Ирина Верещук Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться.

Вице-премьер-министр обратила внимание на то, что подходы к выплатам должны быть справедливыми, ведь одновременно есть те ВПЛ, которые уже адаптировались или получили жилье, или же имеют высокооплачиваемую работу.

Какое количество ВПЛ

Согласно сведениям Верещук, в Украине примерно 4,9 миллиона человек считаются ВПЛ, из которых ежемесячно получают выплаты – 2,5 миллиона человек. Однако, эта цифра постоянно меняется.

Ирина Верещук Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Люди, которые выехали за границу и там проживают, они не являются ВПЛ, и постановление собственно отрегулировало этот вопрос. А также те люди, которые вернулись в свои дома. Они тоже не считаются внутренне перемещенными лицами, и поэтому незначительно уменьшается количество. Но есть люди, которые выезжают, и ежедневно продолжается эвакуация.

Верещук также рассказала, что в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен.

Планируется, что в 2024 году деньги на помощь для ВПО снова будут составлять 57 миллиардов гривен.