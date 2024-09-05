Будут ли выплаты для ВПЛ в 2025 году

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на получение финансовой помощи от государства. Будут ли их продолжать выплачивать в 2024 году, читайте дальше.

Будет ли помощь для ВПЛ в 2025 году

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что Министерство социальной политики работает над тем, чтобы ввести более универсальную базовую социальную помощь.

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По ее словам, Минсоцполитики будет продолжать помощь для уязвимых категорий населения, в частности для лиц пенсионного возраста, а также людей с инвалидностью и лиц с низким доходом.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Помощь для ВПЛ оставляем, будем ее продлевать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, для людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей дальше будут получать поддержку в 2 – 3 тысячи гривен, но параллельно будем создавать новые, более универсальные виды помощи.

Как напоминает Министр, пока выплата для внутренне перемещенных лиц также составляет 2 000 гривен на одного человека и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Мы теперь эту сумму начали выплачивать на семью, на домохозяйство. Когда мы говорим о классической семье из четырех человек, поддержка составит 10 тысяч: на двух детей по 3 тысячи, на двух взрослых по 2 тысячи. И это уже совсем другая, довольно ощутимая сумма,

– отметила Жолнович.

Также сейчас ВПО могут получить дополнительную финансовую помощь от Министерства иностранных дел Германии.