Поддержка только до 1 мая: кто в Украине может получать помощь от правительства
- Украинцы могут получать кэшбэк на топливо до 1 мая, экономя 15% на дизеле, 10% на бензине, и 5% на автогазе.
- Максимальная сумма кэшбека составляет 1 000 гривен в месяц, а полученные деньги можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, продукты украинского производства, почтовые услуги и поддержку защитников.
Украинцы могут получать помощь от правительства до 1 мая. Речь идет о кэшбэке на топливо –программе, которая заработала в стране 20 марта.
Кто может получить помощь до 1 мая?
Население имеет право получать частичную компенсацию расходов на топливо, которое приобретено на АЗС, участвующих в программе поддержки, о чем сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
Люди могут экономить в течение апреля:
- 15% – на дизель ;
- 10% – на бензин;
- 5% – на автогаз.
Это позволит сэкономить от 2 до 11 гривен на каждом литре. А максимальная сумма кэшбэка на топливо составляет до 1 000 гривен на человека в месяц.
Важно! Программа будет работать до 1 мая в рамках "Национального кэшбэка", а перечень АЗС можно найти на официальных ресурсах программы.
Если вы уже пользуетесь "Национальным кэшбеком" – компенсация начисляется автоматически при оплате картой. Чтобы присоединиться, нужно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчета и выплат в Дії.
Деньги, которые будут начислены, можно потратить на кучу разных услуг:
- оплату коммуналки;
- лекарства, книги и продукты украинского производства;
- почтовые услуги;
- поддержку украинских защитников (донаты).
Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм,
– объяснила Свириденко.
Обратите внимание! Программа кэшбека на топливо уже воспользовались 1,3 миллиона граждан. Об этом говорится на Правительственном портале от 5 апреля.
Что украинцам следует знать о поддержке от правительства?
- На фоне высоких цен на топливо в Украине ввела также и денежную помощь. Ее размер составляет 1 500 гривен.
- Получить поддержку могут уязвимые слои населения. Выплата в частности является одноразовой и будет выплачиваться украинцам в течение апреля.
- Деньги начислят на счета в банках или через Укрпочту. Подать никакие заявки для этого не нужно.