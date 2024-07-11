Почему Венгрия до сих пор блокирует миллиарды евро для Украины из замороженных российских активов

Венгрия продолжает блокировать миллиарды евро для Украины. Речь идет об использовании замороженных российских активов.

Какой план имеет Венгрия

Венгрия "ожидает" деталей от ЕС относительно решения G7 предоставить кредит Украине размером в 50 миллиардов евро. Деньги будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

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После этого Будапешт сможет пересмотреть свою позицию относительно Европейского фонда мира. Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Янош Бока Министр Венгрии по делам Европейского Союза Это соглашение в определенной степени препятствует использованию Европейского фонда мира по крайней мере когда речь идет о направлении кредита в Украину. Я думаю, что мы сможем пересмотреть нашу позицию относительно Европейского фонда мира, когда будем иметь полную ясность относительно того, что и как будет использоваться в будущем.

По его словам, пока венгерское правительство не рассматривает разблокирование Европейского фонда мира. Прежде всего, Будапешт хочет ознакомиться с деталями решения "Большой семерки"

Венгрия блокирует выделение траншей из Европейского фонда мира уже более года. За это время заблокированная сумма достигла 6,5 миллиарда евро. Эти средства должны использоваться как компенсация государствам-членам ЕС за предоставленную военную помощь Украине.