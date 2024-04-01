Новая помощь на детей в 2024 году: кто будет получать выплаты

Вследствие полномасштабного вторжения России в Украину около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки. Поэтому, согласно разработанному Минсоцполитики постановлению, вводится новая помощь "Ребенок не один".

Кто будет получать новую помощь

Программа "Ребенок не один" направлена на поддержку детей, которые потеряли родительскую опеку, но не считаются сиротами или детьми, лишенных родительской опеки. Эти дети могут находиться под опекой родственников, знакомых, приемных родителей или находиться в детском доме семейного типа.

Читайте также: Оформление группы инвалидности: как получить такую пенсию

Помощь введена с целью обеспечения семей, в которых временно находятся дети, необходимыми условиями и уходом. Согласно оценкам Министерства социальной политики, годовое выделение средств на эту помощь со стороны государства составит примерно 500 миллионов гривен.

Какие размеры помощи

Объем выплат равен тому, который государство выплачивает на поддержку детей, что уже имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Размеры выплаты предусматриваются следующие:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;

3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью.

Напомним, размер прожиточного минимума и выплат в 2024 году следующие:

для детей до 6 лет – 2563 гривен, соответственно: 2,5 прожиточного минимума – 6 407, 50 гривен; 3,5 прожиточного минимума – 8 970, 50 гривен;

– 2563 гривен, соответственно: 2,5 прожиточного минимума – 6 407, 50 гривен; 3,5 прожиточного минимума – 8 970, 50 гривен; для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен, соответственно: 2,5 прожиточного минимума – 7 990 гривен, 3,5 прожиточного минимума – 11 186 гривен.

Кто и как может оформить выплаты

Временная помощь будет выплачиваться органом социальной защиты населения на лицевой счет получателя в уполномоченном банке, который он указал при заполнении заявления. Также она может выплачиваться в отделении почты по месту жительства.

Обратиться с заявлением о назначении такой помощи на 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок, если эта семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей.

Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей: