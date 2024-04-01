Хто отримуватиме нову допомогу

Програма "Дитина не одна" спрямована на підтримку дітей, які втратили батьківське піклування, але не вважаються сиротами або дітьми, що позбавлені батьківського піклування. Ці діти можуть перебувати під опікою родичів, знайомих, прийомних батьків або перебувати у дитячому будинку сімейного типу.

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Допомога введена з метою забезпечення родин, у яких тимчасово перебувають діти, необхідними умовами та доглядом. Згідно з оцінками Міністерства соціальної політики, річне виділення коштів на цю допомогу з боку держави складатиме приблизно 500 мільйонів гривень.

Які розміри допомоги

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Розміри виплати передбачаються наступні:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;

3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, розмір прожиткового мінімуму та виплат в 2024 році наступні:

для дітей до 6 років – 2563 гривень, відповідно: 2,5 прожиткового мінімуму – 6 407, 50 гривень; 3,5 прожиткового мінімуму – 8 970, 50 гривень;

– 2563 гривень, відповідно: 2,5 прожиткового мінімуму – 6 407, 50 гривень; 3,5 прожиткового мінімуму – 8 970, 50 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 3196 гривень, відповідно: 2,5 прожиткового мінімуму – 7 990 гривень, 3,5 прожиткового мінімуму – 11 186 гривень.

Важливо! Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.

Хто і як може оформити виплати

Звернутися до із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків: