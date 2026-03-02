Укр Рус
2 марта, 15:55
2

Помощь от союзников: Украина получила сотни миллионов евро на энергетику в феврале

Валерия Моргун
Основні тези
  • В феврале 2026 года Украина получила более 208 миллионов евро на поддержку энергетики от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции.
  • Ожидаются дополнительные гранты от Исландии, Словении, Канады и Хорватии.

В феврале 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступила значительная сумма. Речь идет о более 208 миллионах евро.

Что известно о помощи на энергетику для Украины?

В прошлом месяце поступили грантовые взносы от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции, о чем сообщили в Минэнерго.

Кроме того, в феврале были подписаны документы о дополнительных грантах, а также задекларированы новые обязательства доноров. Ожидаются в частности такие поступления:

  • 2,8 миллиона евро от Исландии;
  • 500 тысяч евро от Словении.

Также анонсированы взносы в размере 12,4 миллиона евро от Канады и 1,5 миллиона евро от Хорватии.

Через механизм Фонда были подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 20,1 миллиона евро,
– добавили в ведомстве.

Речь идет как трансформаторы и другое электрооборудование для энергосетей, так и об оборудовании для бесперебойного обеспечения электроэнергией и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры.

В то же время по ранее подписанным контрактам в феврале были осуществлены поставки оборудования на сумму около 1,5 миллиона евро, среди которого:

  1. трансформаторы;
  2. нагрузочная техника;
  3. другие критически важные средства для обеспечения надежного электроснабжения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на энергетических объектах.

В целом в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,849 миллиарда евро от 36 иностранных спонсоров из 24 стран-партнеров и 3 международных организаций.

Напомним! В 2025 году Германия сделала самый большой разовый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Берлин перечислил 160,11 миллионов евро. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Что еще следует знать украинцам?

  • Во время заседания Международного энергетического агентства Украина получили 600 миллионов евро на энергетику и договоренности с партнерами о получении выведенного из эксплуатации оборудования. Речь идет о 6 европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.
  • В частности стало известно, что взносы в Фонд поддержки энергетики Украины увеличились более чем на 250 миллионов евро. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.