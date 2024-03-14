Рада предложила увеличить пособие на ребенка почти в десять раз

Депутаты предлагают увеличить размер помощи при рождении ребенка с 41 тысячи гривен до более 384 тысяч. Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 11 марта.

О каких суммах идет речь

Сейчас размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества рожденных детей. Эта сумма была закреплена законодательно в 2014 году и с тех пор практически не менялась.

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Поэтому, в пояснительной записке к документу указано, что сейчас рождаемость в стране сократилась на 40%.

Причиной сокращения рождаемости есть много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии страны-террориста России,

– говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы законопроекта предлагают привязать расчет помощи при рождении ребенка к размеру прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, который устанавливается на день рождения ребенка.

Согласно предложению депутатов, помощь будет такой:

при рождении первого ребенка выплата будет кратной 150 размерам прожиточного минимума – 84,5 тысячи гривен;

для второго ребенка – кратной 100 размерам прожиточного минимума, то есть 256,3 тысячи гривен;

для третьего и каждого последующего – кратной 50 размерам прожиточного минимума, то есть 128,2 тысячи гривен.

! Единовременная выплата по этой инициативе будет составлять 20 размеров прожиточного минимума, то есть 51,3 тысячи гривен, а остальная сумма будет выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями.

Доработка проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" и последующие годы будет требовать учета соответствующих расходов для увеличения государственной помощи при рождении детей.

За последние годы в Украине наблюдается значительный спад рождаемости. Даже до вторжения России в феврале 2022 года уровень рождаемости в Украине был одним из самых низких в Европе. Украинские демографы прогнозируют, что этот показатель может стать самым низким в мире.