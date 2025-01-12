Выплаты на погребение: кто имеет право на помощь и как ее получить
Государство предоставляет финансовую помощь для организации погребения родственника. Размер выплаты зависит от пенсии умершего и других условий. Кто имеет право на эту поддержку и как ее получить, читайте дальше.
Помощь на погребение в 2025 году
Если пенсионер получал пенсию по закону об обеспечении военных и некоторых других лиц, то выплата на погребение равна трем месячным пенсиям, но не менее 13 420 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Читайте также: Вы и не знали: кто из украинцев может получить сразу две пенсии
В то же время если пенсионер получал пенсию по закону о госстраховании или другими законами, то помощь на погребение составляет две его пенсии на момент смерти.
Обратите внимание! Чтобы получить такую помощь от государства нужно обратиться в отделение ПФУ.
Таким образом для получения пособия на погребение нужно подать:
- паспорт и идентификационный код,
- заявление на выплату помощи (заполняется во время приема),
- свидетельство о смерти,
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера,
- реквизиты банковского счета.
Денежная помощь в таком случае предоставляется путем зачисления на банковский счет лица, которая организовала погребение.
Если у получателя нет банковского счета, выплата производится через международную платежную систему "Быстрая копейка". Заявитель может получить средства в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код.