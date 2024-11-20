Какую помощь от государства получают одинокие родители в Украине

Родители, которые воспитывают детей самостоятельно, имеют право на получение денежной помощи от государства. Речь идет не только о кровных родителях, но и об усыновителях.

Кто из родителей имеет право на помощь

Помощь одиноким родителям предоставляется на детей до 18 лет, или до завершения ими обучения, но не позднее, чем до достижения 23 лет, если они учатся, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Дія.

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Право на такую помощь имеют лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка, в частности:

мать (усыновитель), которая не состоит в браке, или одинокий отец, если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи о втором отце, или такая запись внесена по указанию одного из родителей или усыновителей;

мать или отец ребенка, в случае смерти одного из родителей, если они не получают пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию или пособие на ребенка умершего.

Размер помощи зависит от среднемесячного дохода семьи и прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Какой размер выплат

В 2024 году размер пособия для одиноких родителей установлен на уровне:

Для детей до 6 лет – 2 563 гривны;

– 2 563 гривны; Для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

– 3 196 гривен; Для детей от 18 до 23 лет – 3 028 гривен.

Чтобы подать заявку на выплату онлайн, выполните следующие действия: