Почти 40 тонн стратегического груза: Украина получила новую помощь от союзника

Азербайджан отправил в Украину почти 40 тонн важного оборудования. Оно поможет укрепить работу украинской железной дороги и обеспечить функционирование критически важной инфраструктуры.

Какую помощь оказал Азербайджан

Оборудование от союзника доставили в один из региональных филиалов железной дороги через специальный хаб, сообщило Министерство энергетики Украины в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что именно с этого хаба отправляют различное оборудование в регионы страны.

С его помощью удается обеспечивать бесперебойную работу энергетического сектора и поддерживать функционирование других объектов критической инфраструктуры, несмотря на постоянные атаки врага.

"Благодарим Азербайджан и компанию STP Global Cable за солидарность с Украиной и поддержку нашей критически важной инфраструктуры",

– добавили в Минэнерго.

Таким образом, Азербайджан продолжает последовательно поддерживать Украину, оказывая ей разнообразную помощь для поддержания энергетической и другой критически важной инфраструктуры, страдающей от российских ударов.

В частности, в феврале Украина получила от Азербайджана 11 генераторов общей мощностью 2,4 мегаватта. Оборудование передали больницам Киева, а также службам неотложной помощи и профильным медицинским учреждениям.

Ранее в том же месяце в хабы Минэнерго поступило 14 партий энергетического оборудования от партнеров, среди которых – 5 силовых трансформаторов из Азербайджана.

А в январе 2026 года Азербайджан передал Украине новую партию энергетического оборудования общей стоимостью 1 миллион долларов: трансформаторы, генераторы, низковольтные панели и кабельную продукцию.