50 миллиардов евро от ЕС: когда Украина получит средства

Международное сообщество продолжает помогать Украине. В частности ЕС уже готовится к предоставлению 50 миллиардов евро на поддержку украинского бюджета.

Когда Украина получит средства

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что соглашение заключенное 5 февраля это весомый шаг в интеграции Украины в ЕС. Безусловно, европейское сообщество продолжит помогать своему будущему члену.

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50 миллиардов евро Украина должна получить по программе Ukraine Facility. Глава Еврокомиссии настаивает на том, что ЕС будет держать свое слово и продолжит поддерживать украинский бюджет, пока это необходимо.

Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Планируем начать выплаты в марте.

На что потратят деньги от ЕС

Помощь Ukraine Facility была утверждена еще 1 февраля, а уже 5 числа достигнуты предварительные соглашения, относительно реализации программы восстановления украинской территории. Проект должен действовать с 2024 по 2027 год.

Конечный документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии. Заседание планируется на 26 – 29 февраля.

В целом Украине должны предоставить 50 миллиардов евро. Из них 33 миллиарда евро – кредиты, 17 миллиардов евро – гранты. Первый мартовский платеж планируется в сумме 4,5 миллиарда евро.