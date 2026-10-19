Украина приняла важные законы: получит ли Киев деньги от Евросоюза

В настоящее время Европейская комиссия оценивает прогресс Украины в области реформ и изменений в законодательстве. Такая оценка необходима для получения транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Получит ли Украина 3,7 миллиарда евро от Евросоюза

Размер следующей помощи может составить 3,7 миллиарда евро, сказал пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари.

Он пояснил, что в настоящее время в Евросоюзе изучают законы, которые Верховная Рада Украины приняла на прошлой неделе. Далее в Европе планируют согласовать решение относительно следующей выплаты.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла ряд важных законов. Сейчас мы анализируем эти законы, после чего сформулируем нашу оценку,

– заявил Уйвари.

Напомним, что 25 июня 2025 года Украина получила первый транш кредита от ЕС на 90 миллиардов евро. Речь идет о 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Этот транш – часть кредита в размере 90 миллиардов евро. Так, ЕС планирует оказывать поддержку Украине в течение 2026–2027 годов.

Следует также добавить, что 15 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении важный законопроект. Он предусматривает налогообложение НДС международных посылок, независимо от их стоимости. "За" проголосовали 255 народных депутатов.