Украина получила деньги от ЕС в рамках Ukraine Facility

Украина получила 4,1 миллиарда евро от Европейского Союза. Средства были предоставлены по программе Ukraine Facility.

Украина получила новый транш помощи

Это уже второй регулярный платеж, который выделен Европейской комиссией в рамках этого инструмента, передает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины,

- написал Шмыгаль.

Он отметил, что общая помощь по инициативе Ukraine Facility в 2024 году составляет 16,1 миллиарда евро. Однако в целом в ее рамках предполагается предоставление Украине 50 миллиардов евро.

Обратите внимание! Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

Что предусматривает программа Ukraine Facility

1 февраля 2024 года лидеры Евросоюза согласовали четырехлетний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. В частности Европейский совет поддержал создание нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility.

Ukraine Facility - это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита,

- объяснял Денис Шмыгаль.

27 февраля Европейский парламент поддержал решение о начале Ukraine Facility. Так программа предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов.

Заметьте! Первый транш в 4,2 миллиарда евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility Украина получила в августе этого года.