Красный Крест объявил регистрацию на продуктовые наборы: кто может воспользоваться
- Общество Красного Креста будет выдавать продуктовые наборы для жителей города Самар Днепропетровской области.
- Помощь предназначена для украинцев из уязвимых категорий – внутренне перемещенных лиц.
Общество Красного Креста продолжает оказывать самую необходимую помощь украинцам из уязвимых категорий. В частности, объявило регистрацию на продуктовые наборы для жителей Днепропетровской области.
Кто может получить продуктовые наборы?
Подать заявку на семейные продуктовые наборы от общества могут внутренне перемещенные лица в городе Самар, передает 24 Канал со ссылкой на Самаровский Красный Крест.
Впрочем, получить продуктовую помощь могут исключительно ВПО 2024 года. Они должны быть зарегистрированы:
- в городе Самар (ранее Новомосковск);
- в Самарском районе (ранее Новомосковском);
Повторная регистрация не принимается. То есть общество проверит все заявки – получить повторно продукты не удастся.
Как зарегистрироваться на помощь?
Регистрация на продуктовые наборы началась 23 декабря в 15:00 часов. В обществе отметили, что все ВПО, которые подают заявки, должны иметь перечень документов и тщательно проверить всю информацию.
Регистрация проводилась по ссылке.
При подаче заявки на помощь от Красного Креста ВПО должны правильно указывать в форме свои данные:
- фамилия, имя и отчество главы домохозяйства;
- номер телефона главы домохозяйства;
- идентификационные налоговые номера (ИНН) каждого члена семьи;
- область, из которой приехала семья.
Как будут оказывать помощь?
Продуктовые наборы являются семейными и назначаются на семью, состоящую минимум из трех человек. На одну заполненную заявку предусмотрен один набор.
Получить помощь может один представитель от семьи. Но есть несколько обязательных условий:
- получатель должен предоставить оригиналы документов всех членов семьи;
- копии или скриншоты документов при выдаче не будут принимать.
Заметьте! Если ВПО имеет необходимые документы только в "Дії", то для получения помощи должна показать оригинальное приложение, а не его скриншот, объяснили в Красном Кресте Самара.
Какую еще помощь оказывает Красный Крест?
Ранее жители Харьковской области могли получить финансовую помощь от Красного Креста Украины и Всемирной продовольственной программы. Средства выделяли представителям сельских домохозяйств. Средства предоставляли тем, кто занимается животноводством, пчеловодством, садоводством.
Выплаты предусматривались уязвимым категориям граждан, а именно лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пожилым людям.
По программе, помощь выделяли в размере эквивалентном 29 тысяч гривен на хозяйство – на наборы для теплиц, малой механизации и садоводства. А также денежную помощь для животноводства, пчеловодства и переработки продукции.