Кто может получить продуктовые наборы?

Подать заявку на семейные продуктовые наборы от общества могут внутренне перемещенные лица в городе Самар, передает 24 Канал со ссылкой на Самаровский Красный Крест.

Впрочем, получить продуктовую помощь могут исключительно ВПО 2024 года. Они должны быть зарегистрированы:

  • в городе Самар (ранее Новомосковск);
  • в Самарском районе (ранее Новомосковском);

Повторная регистрация не принимается. То есть общество проверит все заявки – получить повторно продукты не удастся.

Как зарегистрироваться на помощь?

Регистрация на продуктовые наборы началась 23 декабря в 15:00 часов. В обществе отметили, что все ВПО, которые подают заявки, должны иметь перечень документов и тщательно проверить всю информацию.

Регистрация проводилась по ссылке.

При подаче заявки на помощь от Красного Креста ВПО должны правильно указывать в форме свои данные:

  • фамилия, имя и отчество главы домохозяйства;
  • номер телефона главы домохозяйства;
  • идентификационные налоговые номера (ИНН) каждого члена семьи;
  • область, из которой приехала семья.

Как будут оказывать помощь?

Продуктовые наборы являются семейными и назначаются на семью, состоящую минимум из трех человек. На одну заполненную заявку предусмотрен один набор.

Получить помощь может один представитель от семьи. Но есть несколько обязательных условий:

  • получатель должен предоставить оригиналы документов всех членов семьи;
  • копии или скриншоты документов при выдаче не будут принимать.

Заметьте! Если ВПО имеет необходимые документы только в "Дії", то для получения помощи должна показать оригинальное приложение, а не его скриншот, объяснили в Красном Кресте Самара.

Какую еще помощь оказывает Красный Крест?

  • Ранее жители Харьковской области могли получить финансовую помощь от Красного Креста Украины и Всемирной продовольственной программы. Средства выделяли представителям сельских домохозяйств. Средства предоставляли тем, кто занимается животноводством, пчеловодством, садоводством.

  • Выплаты предусматривались уязвимым категориям граждан, а именно лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пожилым людям.

  • По программе, помощь выделяли в размере эквивалентном 29 тысяч гривен на хозяйство – на наборы для теплиц, малой механизации и садоводства. А также денежную помощь для животноводства, пчеловодства и переработки продукции.