Подать заявку на семейные продуктовые наборы от общества могут внутренне перемещенные лица в городе Самар, передает 24 Канал со ссылкой на Самаровский Красный Крест.

Впрочем, получить продуктовую помощь могут исключительно ВПО 2024 года. Они должны быть зарегистрированы:

в городе Самар (ранее Новомосковск);

в Самарском районе (ранее Новомосковском);

Повторная регистрация не принимается. То есть общество проверит все заявки – получить повторно продукты не удастся.

Как зарегистрироваться на помощь?

Регистрация на продуктовые наборы началась 23 декабря в 15:00 часов. В обществе отметили, что все ВПО, которые подают заявки, должны иметь перечень документов и тщательно проверить всю информацию.

Регистрация проводилась по ссылке.

При подаче заявки на помощь от Красного Креста ВПО должны правильно указывать в форме свои данные:

фамилия, имя и отчество главы домохозяйства;

номер телефона главы домохозяйства;

идентификационные налоговые номера (ИНН) каждого члена семьи;

область, из которой приехала семья.

Как будут оказывать помощь?

Продуктовые наборы являются семейными и назначаются на семью, состоящую минимум из трех человек. На одну заполненную заявку предусмотрен один набор.

Получить помощь может один представитель от семьи. Но есть несколько обязательных условий:

получатель должен предоставить оригиналы документов всех членов семьи;

копии или скриншоты документов при выдаче не будут принимать.

Заметьте! Если ВПО имеет необходимые документы только в "Дії", то для получения помощи должна показать оригинальное приложение, а не его скриншот, объяснили в Красном Кресте Самара.

Какую еще помощь оказывает Красный Крест?