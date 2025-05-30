Кому на Харьковщине могут дать денежную помощь

В сообщении гуманитарной организации "Общество Красного Креста Украины" говорится, что программа предусматривает предоставление денежной помощи на развитие хозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Красный Крест Украины". Средства предоставят тем, кто занимается животноводством, пчеловодством, переработкой продукции и садоводством.

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Проект охватит Савинскую и Барвенковскую громады Харьковской области. В частности в Барвенковской громаде – это город Барвенково и пять старостинских округов: Подоловский, Ивановский, Новониколаевский, Григорьевский, Богодаровский.

Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан:

лицам с инвалидностью;

многодетным семьям;

одиноким пожилым людям.

Каким образом получить помощь

По программе, граждане смогут получить помощь эквивалентную 29 тысяч гривен на хозяйство. А именно такие наборы:

для теплиц (теплица и капельное орошение);

для малой механизации (мотоблок или тачка);

для садоводства (баки для воды, насосы).

Также возможно предоставление денежной помощи для животноводства, пчеловодства и переработки продукции. Кроме того, во время программы предусмотрены: консультации, обучение, сопровождение экспертов и мониторинг эффективности помощи.

Обратите внимание: участие в программе бесплатное если вы получали аналогичную помощь в течение последних шести месяцев – проверка на дублирование может ограничить участие,

– сообщают в организации.

Доступны следующие горячие линии: