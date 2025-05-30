Кому на Харківщині можуть дати грошову допомогу

У повідомленні гуманітарної організації "Товариство Червоного Хреста України" йдеться, що програма передбачає надання грошової допомоги на розвиток господарства, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Червоний Хрест України". Кошти нададуть тим, хто займається тваринництвом, бджільництвом, перероблюванням продукції та садівництвом.

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Проєкт охопить Савинську та Барвінківську громади Харківської області. Зокрема у Барвінківській громаді – це місто Барвінкове та п'ять старостинських округів: Подолівський, Іванівський, Новомиколаївський, Григорівський, Богодарівський.

Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян:

особам з інвалідністю;

багатодітним родинам;

самотнім людям похилого віку.

Яким чином отримати допомогу

За програмою, громадяни зможуть отримати допомогу еквівалентну 29 тисяч гривень на господарство. А саме такі набори:

для теплиць (теплиця та крапельне зрошення);

для малої механізації (мотоблок чи тачка);

для садівництва (баки для води, насоси).

Також можливе надання грошової допомоги для тваринництва, бджільництва та перероблювання продукції. Окрім того, під час програми передбачені: консультації, навчання, супровід експертів та моніторинг ефективності допомоги.

Зверніть увагу: участь у програмі безкоштовна якщо ви отримували аналогічну допомогу впродовж останніх шести місяців – перевірка на дублювання може обмежити участь,

– повідомляють в організації.

Доступні такі гарячі лінії: