Сімейні продуктові набори від товариства розраховані на внутрішньо переміщених осіб у місті Самар, передає 24 Канал з посиланням на Самарівський Червоний Хрест.

Втім, отримати продуктову допомогу можуть виключно ВПО 2024 року. Вони мають бути зареєстровані:

у міста Самар (раніше Новомосковськ);

у Самарському районі (раніше Новомосковському);

Повторна реєстрація не приймається. Тобто товариство перевірить усі заявки – отримати вдруге продукти не вдасться.

Як зареєструватися на допомогу?

Реєстрація на продуктові набори розпочалася 23 грудня о 15:00 годині. У товаристві наголосили, що усі ВПО, які подають заявки, повинні мати перелік документів та ретельно перевірити усю інформацію.

Реєстрація проводилася за посиланням.

Під час подачі заявки на допомогу від Червоного Хреста ВПО повинні правильно вказувати у формі свої дані:

прізвище, ім’я та по батькові голови домогосподарства;

номер телефону голови домогосподарства;

ідентифікаційні податкові номери (ІПН) кожного члена родини;

область, з якої приїхала родина.

Як надаватимуть допомогу?

Продуктові набори є сімейними і призначаються на родину, що складається мінімум з трьох осіб. На одну заповнену заявку передбачено один набір.

Отримати допомогу може один представник від сім'ї. Але є кілька обов'язкових умов:

отримувач має надати оригінали документів усіх членів родини;

копії чи скріншоти документів під час видачі не прийматимуть.

Зауважте! Якщо ВПО має необхідні документи лише у "Дії", то для отримання допомоги повинна показати оригінальний застосунок, а не його скріншот, пояснили у Червоному Хресті Самара.

Яку ще допомогу надає Червоний Хрест?