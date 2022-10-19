Украина недополучила 13 миллиардов от доноров: в чем проблема

С начала полномасштабной агрессии России международные партнеры предоставили Украине около 22 миллиардов долларов финансовой помощи, включающей как кредиты, так и безвозвратную помощь. Впрочем, данная сумма на 13 миллиардов долларов меньше анонсированной в заявлениях крупнейших доноров.

Наибольшая разница между обещанными и полученными средствами в предоставлении средств от Евросоюза. До недавнего времени ЕС предоставил только 25% анонсированных средств. Статистика улучшилась после поступления от ЕС еще 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи 18 октября. Об этом сообщает Forbes.

Актуально Страны ЕС не планируют в ближайшее время вводить ограничения цен на газ России, – Bloomberg

Основная преграда – бюрократия

Эксперт Центра экономической стратегии Максим Самойлюк объяснил, что некоторое время выделение денег блокировала Германия, затем возникали другие проблемы, не попадавшие в публичное пространство.

5 миллиардов евро от ЕС могут поступить в этом месяце, хотя эти средства ожидали в сентябре,

– прогнозирует Самойлюк.

Другая проблема состоит в том, что система помощи разработана для мирного времени и не адаптирована к условиям войны, когда действовать нужно быстро.

Есть другие причины, кроме бюрократии (согласований, проверки рисков, позиций разных учреждений, страхования и гарантий). О политических факторах или «российских подвохах» речь не идет,

– говорит эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Нерегулярное поступление средств – это одна из причин, по которой приходится прибегать к эмиссии денег, которая может спровоцировать возникновение сильной инфляции. По данным Госстата, она ускорилась до 24,6% в год.



Проблема внешнего финансирования в следующем году будет столь же острой, как и сейчас. Из-за падения экономики и увеличения военных расходов страна ежемесячно требует около 5 миллиардов долларов на покрытие бюджетного дефицита.

Привлечение новой поддержки

17 октября начался следующий этап переговоров с МВФ о предоставлении Украине новой программы финансирования. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это может произойти в начале следующего года. Глава НБУ Андрей Пышный уточнил, что ряд работников Нацбанка – членов комитета по монетарной политике (КМП) уже проводят переговоры с миссией.

Надеемся на достижение договоренностей по макроэкономическим показателям, параметрам государственного бюджета на 2023 год и источникам покрытия его дефицита, что будет началом работы над новой программой с Фондом,

– анонсировал миссию Пышный в фейсбуке.

Как сообщалось Interfax-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство оценивает необходимость финансирования дефицита госбюджета в 2023 году в 3 – 4 миллиарда долларов в месяц по сравнению с 5 миллиардов долларов в месяц в 2022 году, которые Украине пока ни разу не удалось привлечь.

Проект госбюджета Украины на 2023 год, принятый в первом чтении, предусматривает внешнее финансирование дефицита в размере 38 миллиардов долларов или около 3,2 миллиарда долларов в месяц, в том числе 15 миллиардов долларов от МВФ.

18 октября во время встречи с Денисом Шмыгалем министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что в настоящее время готовится отделение грантовой помощи для Украины в размере 4,5 миллиарда долларов. Вместе с этой суммой безвозвратная помощь от США составит 13 миллиардов долларов, а общая сумма поддержки от мира – около 26,5 миллиарда.