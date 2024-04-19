Украина нуждается в более 40 миллиардах долларов: на что направят эти средства

Украина до сих пор находится в сложном положении. Украинский госбюджет нуждается в дополнительном финансировании.

Какая поддержка нужна Украине от МВФ

Директор-исполнитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в этом году Украина нуждается во внешнем финансировании на сумму 42 миллиарда долларов. Это связано с продолжением военной агрессии России.

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Кристалина Георгиева Директор-исполнитель Международного валютного фонда Глобальная поддержка Украины остается твердой. Однако войну России против Украины нужно прекратить, это человеческая трагедия и препятствие для перспектив роста мировой экономики.

Георгиева подчеркнула, что мировое сообщество поддерживает Украину сейчас и продолжит это делать дальше. Более того, украинская сторона и в дальнейшем будет получать материальную поддержку.

Какую поддержку получит Украина в 2024 году

В прошлом году в марте было утверждено соглашение по Программе расширенного финансирования (EFF). Сумма помощи по этому договору составляет 15,6 миллиарда долларов.

США до сих пор рассматривают пакет помощи для Украины. Голосование, относительно принятия пакета помощи состоится 20 апреля.

В этом году МВФ также готовится предоставить Украине финансовую помощь. Ожидаемый размер поддержки составляет 5,4 миллиарда долларов.