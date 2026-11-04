Инвестиции Норвегии: страна выделяет 100 миллионов евро на украинскую оборонную промышленность

Европейские партнеры нашли новый способ поддержать украинское сопротивление и нанести удар по амбициям агрессора. На этот раз речь идет не просто о передаче техники, а о масштабном вливании капитала в отечественные технологии.

Что произошло и куда будет направлен иностранный капитал

Правительство Норвегии официально объявило о выделении 1 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно примерно 100 миллионам евро, на прямые инвестиции в Украину. Эти средства будут поступать постепенно в течение трех лет и будут направлены исключительно на развитие украинской оборонной промышленности, о чем сообщается на официальном сайте правительства страны.

Управлять этим масштабным финансовым потоком будет норвежская государственная инвестиционная компания Investinor. Она будет искать перспективные фонды, которые уже работают в Норвегии и готовы вкладывать реальные деньги в украинские технологии защиты. Финансирование для этой инициативы будет взято из военной части известной программы поддержки имени Нансена.

Почему это решение имеет решающее значение для фронта

Привлечение частного и государственного капитала из-за рубежа позволит украинским производителям оружия наращивать объемы производства, не ожидая международных траншей на закупки. Министр промышленности и торговли Норвегии Сесилия Мюрсет подчеркнула, что украинские оборонные компании уже являются лидерами во многих сферах, а новые инвестиции позволят сектору развиваться еще стремительнее.

Сильная оборона требует сильной оборонной промышленности. Это партнерство между государственным и частным капиталом, которое даст Украине больше того, что ей нужно для защиты,

– Йенс Столтенберг, министр финансов Норвегии.

Что еще действовало ранее в плане программ поддержки

Сотрудничество между странами не ограничивается только оборонным сектором, ведь Осло системно помогает Киеву преодолевать последствия российского террора. Ранее министр энергетики Норвегии Терье Асланд объявил о выделении 54 миллионов евро на поддержку украинской энергосистемы.

Эти средства пошли на восстановление генерации, развитие децентрализованных систем и повышение надежности электроснабжения перед зимой. Кроме того, норвежское правительство выделило около 2,3 миллиона евро на срочную гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Ранее мы писали, что Европейский Союз разделил вопрос об оказании поддержки Украине на отдельные военные и макрофинансовые направления. Поставки оружия осуществляются без условий, а выделение средств в бюджет требует проведения реформ.