Помощь от ООН в Украине: смогут ли пенсионеры получать выплаты в 2026 году

Украинцы, в частности пенсионеры, ранее получали помощь от Организации Объединенных Наций. В рамках совместного проекта Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Всемирной продовольственной программы ООН.

Смогут ли пенсионеры получить помощь от ООН в 2026 году?

Он действовал с августа 2025 года, однако в этом году выплаты прекратились, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Ежемесячно, примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи – в целом более 5 миллиардов гривен,

– говорится в сообщении.

Выплаты в частности предоставлялась:

пенсионерам; лицам, которые не имеют права на пенсию; лицам с инвалидностью, включая детей, которые получают пенсию или социальную помощь от государства.

Выплата должна была быть меньше, чем 3 250 гривны в месяц.

Также они должны были проживать в прифронтовых регионах таких областей:

Черниговской; Днепропетровской; Донецкой; Харьковской; Херсонской; Луганской; Николаевской; Запорожской; Сумской.

Однако в июле 2025 года, в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, программу ВПП ООН была завершена.

Июльские выплаты – последние в рамках этой программы,

– добавили в ведомстве.

Важно! В случае поступления дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или заменена на другую форму помощи.

Какие выплаты могут получить пенсионеры в Украине сейчас?

Украинские пенсионеры могут получить "тысячу Зеленского". Об этом сообщил глава Укрпочты Игоря Смелянский.

Пенсионерам, которые получают пенсию через Укрпочту, не нужно ничего делать. Им автоматически будет начислено 1 000 гривен на специальный счет (почти Укрпочта Банк), и они смогут использовать эту сумму в день выплаты пенсии или позже,

– написал Смелянский.

Те, кто получают пенсию на карточку, должны подать заявление до 24 декабря.

