Допомога від ООН в Україні: чи зможуть пенсіонери отримувати виплати у 2026 році
- Програма допомоги пенсіонерам від ООН, що діяла з серпня 2025 року, припинилась через обмежені фінансові ресурси.
- Виплати отримували близько 390 тисяч українців, але тепер їх відновлення залежить від додаткового фінансування.
Українці, зокрема пенсіонери, раніше отримували допомогу від Організації Об'єднаних Націй. У рамках спільного проєкту Мінсоцполітики, Пенсійного фонду і Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Чи зможуть пенсіонери отримати допомогу від ООН у 2026 році?
Він діяв з серпня 2025 року, однак цьогоріч виплати припинились, пише 24 Канал з посиланням на відомство.
Щомісяця, приблизно 390 тисяч українців отримували близько 219 мільйонів гривень допомоги – загалом понад 5 мільярдів гривень,
– йдеться у повідомленні.
Виплати зокрема надавалась:
- пенсіонерам;
- особам, які не мають права на пенсію;
- особам з інвалідністю, включаючи дітей, які отримують пенсію або соціальну допомогу від держави.
Виплата мала бути меншою, ніж 3 250 гривні на місяць.
Також вони повинні були проживати у прифронтових регіонах таких областей:
- Чернігівської;
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Харківської;
- Херсонської;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Запорізької;
- Сумської.
Проте у липні 2025 року, у зв’язку з обмеженими фінансовими ресурсами, програму ВПП ООН було завершено.
Липневі виплати – останні в межах цієї програми,
– додали у відомстві.
Важливо! У разі надходження додаткового фінансування програма може бути відновлена або замінена на іншу форму допомоги.
Які виплати можуть отримати пенсіонери в Україні зараз?
Українські пенсіонери можуть отримати "тисячу Зеленського". Про це повідомив очільник Укрпошти Ігоря Смілянський.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через Укрпошту, не потрібно нічого робити. Їм автоматично буде нараховано 1 000 гривень на спеціальний рахунок (майже Укрпошта Банк), і вони зможуть використати цю суму в день виплати пенсії або пізніше,
– написав Смілянський.
Ті, хто отримують пенсію на картку, мають подати заяву до 24 грудня.
Що ще слід знати про "тисячу Зеленського"?
Ті люди, що подали заявку на "зимову тисячу" через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з 6 грудня.
Витратити "тисячу Зеленського" можна на медичні вироби, ліки, продукти тощо.