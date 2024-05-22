Более 7 миллиардов долларов: Швеция предоставит военную помощь Украине в течение 3 лет

Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины. Она составит 75 миллиардов шведских крон в течение трех лет.

Помощь от Швеции

Эти средства равномерно разделят в течение 2024-2026 годов – по 25 миллиардов крон в год.

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В целом военная и гуманитарная поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов крон или 9,35 миллиарда долларов.

Военная помощь Украине может поступить в следующих формах:

безвозмездной передачи оборонного оборудования;

финансовых взносов;

финансовой поддержки на закупку оборонного оборудования.

Однако в правительстве страны заявили, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет даже после 2026 года.

Венгрия не поддержала санкции против России

Венгрия выразила серьезные сомнения относительно новых санкций против России. Несмотря на это она отказалась прямо выступить против них.

Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС,

– сказал представитель Венгрии.

Будапешт сильно зависит от российского экспорта и постоянно выступает против дополнительных энергетических санкций против Москвы. Эти санкции требуют единодушного одобрения всех 27 стран-членов Европейского Союза.