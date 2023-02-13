Как многодетным семьям получить 3600 гривен от США

Многодетные семьи, переселенцы и проживающие на временно оккупированных территориях имеют право на помощь от США. Размер выплат составляет 100 долларов или 3 600 гривен.

100 долларов от США

100 долларов от США можно получить на платформе Gate to Ukraine. Выплаты будут предоставляться не от государства, а из средств граждан.

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Американцы оказывают помощь украинским многодетным семьям, пострадавшим в результате войны, были вынуждены переехать или живут на временно оккупированных территориях.

Кто может рассчитывать на помощь:

людям из зоны активных боевых действий;

а также деоккупированных/оккупированных территорий;

у которых есть по крайней мере один несовершеннолетний ребенок.

Как получить помощь

Заполнить форму за ссылкой. Далее ваша заявка проходит проверку, ее переводят на английский и размещают на сайте.

Когда помощь поступает в ответ на запрос, средства посылают на карту или банковский счет.

После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видео-благодарность для вашего спонсора.

Помощь для переселенцев от государства

Сумма пособия составляет 100 долларов, однако в пересчете на гривны это будет 3 660 гривен по официальному курсу НБУ.

В Украине переселенцы могут также рассчитывать на помощь от государства. Ее размер будет составлять 2 – 3 тысячи гривен.

Выплаты продолжают автоматически до тех пор, пока в Украине война. Так что получателям социальной помощи не нужно заново подавать заявления для продления выплат.