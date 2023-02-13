Как многодетным семьям получить 3600 гривен от США
Многодетные семьи, переселенцы и проживающие на временно оккупированных территориях имеют право на помощь от США. Размер выплат составляет 100 долларов или 3 600 гривен.
100 долларов от США
100 долларов от США можно получить на платформе Gate to Ukraine. Выплаты будут предоставляться не от государства, а из средств граждан.
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Американцы оказывают помощь украинским многодетным семьям, пострадавшим в результате войны, были вынуждены переехать или живут на временно оккупированных территориях.
Кто может рассчитывать на помощь:
- людям из зоны активных боевых действий;
- а также деоккупированных/оккупированных территорий;
- у которых есть по крайней мере один несовершеннолетний ребенок.
Как получить помощь
- Заполнить форму за ссылкой. Далее ваша заявка проходит проверку, ее переводят на английский и размещают на сайте.
- Когда помощь поступает в ответ на запрос, средства посылают на карту или банковский счет.
- После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видео-благодарность для вашего спонсора.
Помощь для переселенцев от государства
В Украине переселенцы могут также рассчитывать на помощь от государства. Ее размер будет составлять 2 – 3 тысячи гривен.
Выплаты продолжают автоматически до тех пор, пока в Украине война. Так что получателям социальной помощи не нужно заново подавать заявления для продления выплат.