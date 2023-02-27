США выделят Украине более 10 миллиардов долларов бюджетной поддержки: первый транш уже поступил

В 2022 году США стали лидером по уровню предоставленной Украине финансовой помощи. С начала полномасштабной войны наше государство получило от Соединенных Штатов 13 миллиардов долларов грантовой поддержки для бюджета.

Эти деньги были направлены на медицину, образование, программы социальной и гуманитарной поддержки. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль по итогам встречи с министром финансов США Джанет Йеллен.

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США выделят Украине более 10 миллиардов долларов бюджетной поддержки

Шмигаль рассказал, что дефицит бюджета Украины в этом году составляет около 38 миллиардов долларов. США обязались до сентября предоставить нашему государству более 10 миллиардов долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают Украину в направлении быстрого восстановления. А именно – выделили 1,5 миллиарда долларов на эти цели, и еще 1,1 миллиарда долларов – на поддержку быстрого восстановления энергетического сектора Украины и Молдовы,

– отметил премьер.

По его словам, важной точкой совместной работы является создание мультидонорской финансовой координационной платформы. Она позволяет эффективно координировать работу стран G7 и всех международных финансовых организаций, включая МВФ и Всемирный банк, по вопросам финансовой поддержки Украины, а также других, связанных с этим направлением, вопросов.

Шмигаль и Йеллен обсудили также вопросы финансового и санкционного влияния на российский бюджет. В частности, речь идет о персональных санкциях против российских чиновников и отраслевых санкциях, как ограничение против ядерной отрасли России.

"Также обсудили вопросы продления и эффективности санкций на поставки высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в военной сфере РФ, чтобы ослабить способность России к производству новых вооружений для войны с Украиной", – заявил глава украинского правительства.

Кроме того, во время встречи обсудили вопросы поддержки Украины в части страхования военных рисков для бизнеса и конфискации замороженных российских активов. Шмигаль поблагодарил Йеллен за ее визит и поддержку, которую США оказывают нашему государству.

Министр финансов Соединенных Штатов, в свою очередь, подтвердила месседж, который передал президент Джозеф Байден – США будут стоять с Украиной столько, сколько этого потребуется для победы.

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США перевели Украине 1,2 миллиарда долларов прямой помощи

По информации прессслужбы Министерства финансов США, Соединенные Штаты перевели Украине первый транш прямой бюджетной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов

Сегодня я с гордостью объявляю о переводе дополнительной суммы в размере более 1,2 миллиарда долларов. Это первый транш из примерно 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи, которую Соединенные Штаты предоставит в ближайшие месяцы.

– заявила министр финансов Соединенных Штатов.

Она добавила, что США уже предоставили Украине экономическую помощь в размере 13 миллиардов долларов.

"Наша экономическая поддержка помогает украинскому правительству и поставщикам критически важных услуг работать в чрезвычайных обстоятельствах", – отметила Елен.

По мнению министра, помощь по безопасности укрепляет линию фронта, а экономическая – тыл, тем самым усиливая сопротивление Украины.