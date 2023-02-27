Ці гроші скерували на медицину, освіту, програми соціальної й гуманітарної підтримки. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

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США виділять Україні понад 10 мільярдів доларів бюджетної підтримки

Шмигаль розповів, що цьогоріч дефіцит бюджету України становить близько 38 мільярдів доларів. США взяли на себе зобов'язання до вересня надати нашій державі понад 10 мільярдів доларів.

Окрім цього, Сполучені Штати підтримують Україну в напрямку швидкого відновлення. А саме – виділили 1,5 мільярда доларів на ці цілі, і ще 1,1 мільярда доларів – на підтримку швидкого відновлення енергетичного сектору України й Молдови,

– зазначив прем'єр.

За його словами, важливою точкою спільної роботи є створення Мультидонорської фінансової координаційної платформи. Вона дозволяє ефективно координувати роботу країн G7 та всіх міжнародних фінансових організацій, включно з МВФ та Світовим банком, щодо питань фінансової підтримки України, а також інших, пов'язаних з цим напрямком, питань.

Шмигаль і Єллен обговорили також питання фінансового та санкційного впливу на російський бюджет. Зокрема, мовиться про персональні санкції проти російських чиновників та галузеві санкції, як-то обмеження проти ядерної галузі Росії.

"Також обговорили питання продовження й ефективності санкцій на поставки високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися у військовій сфері РФ, щоб послабити спроможність Росії до виробництва нових озброєнь для війни з Україною", – заявив очільник українського уряду.

Окрім цього, під час зустрічі обговорили питання підтримки України в частині страхування воєнних ризиків для бізнесу та конфіскації заморожених російських активів. Шмигаль подякував Єллен за її візит та підтримку, яку США надають нашій державі.

Міністерка фінансів Сполучених Штатів, своєю чергою, підтвердила меседж, який передав президент Джозеф Байден – США стоятимуть з Україною стільки, скільки цього буде потрібно для перемоги.

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США перевели Україні 1,2 мільярда доларів прямої допомоги

За інформацією пресслужби Міністерства фінансів США, Сполучені Штати перевели Україні перший транш прямої бюджетної допомоги у розмірі 1,2 мільярда доларів.

Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми в розмірі понад 1,2 мільярда доларів. Це перший транш із приблизно 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги, яку Сполучені Штати нададуть у найближчі місяці,

– заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів.

Вона додала, що США вже надали Україні економічну допомогу в розмірі 13 мільярдів доларів.

"Наша економічна підтримка допомагає українському уряду та постачальникам критично важливих послуг працювати в надзвичайних обставинах", – зауважила Єлен.

На думку міністерки, безпекова допомога зміцнює лінію фронту, а економічна – тил, тим самим посилюючи опір України.