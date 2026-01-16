Экстренная поддержка: союзник Украины выделяет миллионы на спасение энергосистемы

Великобритания объявила новую финансовую помощь для Украины. Средства выделяют для поддержки энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

Сколько средств выделяет Великобритания?

Лондон направит 20 миллионов фунтов стерлингов (примерно 23 миллиона евро) на усиление возможностей украинской энергосистемы, передает 24 Канал со ссылкой на правительство Великобритании.

В правительстве отметили, что эти средства должны укрепить энергетическую безопасность Украины на фоне усиления российских атак на энергетику. Ведь в результате коварных ударов врага сотни тысяч украинцев, детей и взрослых, остались без света и тепла в суровые морозы.

Новая поддержка поможет оперативно реагировать на насущные потребности по обеспечению тепла и электричества для миллионов семей, детей и пожилых людей после того, как президент Зеленский объявил в Украине чрезвычайное положение из-за длительных атак на энергетический сектор,

– говорится в сообщении.

Финансирование направят на обеспечение экстренной и жизненно важной помощи по всей стране:

на ремонт энергосистемы;

восстановление поврежденных объектов;

защиту и генерацию энергоснабжения.

Это позволит поддержать работу электричества и отопления в домах, больницах и школах Украины во время зимы.

К слову, новую финансовую помощь Лондон объявил в первый день 100-летнего партнерства между Великобританией и Украиной.

Наше 100-летнее партнерство с Украиной олицетворяет все то, что Путин пытается уничтожить – надежду, возможности и большую безопасность для обеих наших стран. Народ Украины должен знать: мы будем стоять с вами сегодня, завтра и в течение следующих 100 лет – как дома, так и на международной арене, потому что то, что происходит в Украине, важно для всех нас,

– подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Заметьте! Вместе с новым финансирования общий объем поддержки энергетического сектора Украины от Великобритании достигнет более 470 миллионов фунтов стерлингов.

Кто еще помогает Украине?

В конце декабря прошлого года также Германия сделала самый большой разовый транш в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 160 миллионов евро, сообщило Минэнерго.

По словам заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, это не первая щедрая финансовая поддержка энергетического сектора от Берлина.

Ранее Федеральное министерство экономики и энергетики Германии перечислило 3 миллиона евро через немецкий банк развития KfW.

В целом до конца 2025 года общий вклад Берлина в Фонд поддержки энергетики должен был достичь 550 миллионов евро, сделав Германию крупнейшим донором в этой сфере.

Стоит знать! По данным Минэнерго, только в декабре прошлого года Фонд поддержки энергетики пополнился новыми взносами на 245 млн евро.

Каково состояние энергетики Украины?