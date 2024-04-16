Пенсионерам из прифронтовых регионов продлили выплаты от ООН

Программа дополнительных денежных выплат для пенсионеров, живущих в зонах активных или потенциальных военных действий, была продлена на три месяца: апрель, май и июнь. Как получить выплаты, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на доплату

Пенсионерам из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, которые соответствуют критериям программы, предоставляются выплаты от ВПП ООН. Сумма доплат равна разнице между 3 250 гривнами и их текущей пенсией.

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Пенсионеры имеют право на дополнительную денежную помощь в рамках проекта, если они соответствуют следующим критериям:

получают пенсию меньше 3250 гривен, включая все доплаты, повышение, дополнительные пенсии, целевые выплаты, суммы индексаций, ежемесячные компенсационные выплаты, ежемесячную компенсацию в случае потери кормильца из-за Чернобыльской катастрофы и другие доплаты к пенсиям, предусмотренные законом;

проживают в зонах активных или возможных боевых действий, определенных приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

не получали с 1 марта 2023 года никаких дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам по постановлению Кабмина.

Способы выплаты дополнительной денежной помощи:

Пенсионерам, которые обычно получают пенсии через банковские карты, помощь перечисляется непосредственно на их банковские счета.

Пенсионеры, которые получают пенсию через АО "Укрпочта", с января 2024 года могут получать выплаты через отделения Укрпочты.

Продолжительность предоставления помощи

Дополнительная денежная помощь предоставляется ежемесячно и продолжается в зависимости от финансирования проекта ВПП ООН.