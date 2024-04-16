Хто має право на доплату

Пенсіонерам з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які відповідають критеріям програми, надаються виплати від ВПП ООН. Сума доплат дорівнює різниці між 3 250 гривнями та їхньою поточною пенсією.

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Пенсіонери мають право на додаткову грошову допомогу у рамках проєкту, якщо вони відповідають наступним критеріям:

отримують пенсію меншу ніж 3250 гривень, включаючи всі доплати, підвищення, додаткові пенсії, цільові виплати, суми індексацій, щомісячні компенсаційні виплати, щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника через Чорнобильську катастрофу та інші доплати до пенсій, передбачені законом;

проживають у зонах активних або можливих бойових дій, визначених наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

не отримували з 1 березня 2023 року жодних додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за постановою Кабміну.

Способи виплати додаткової грошової допомоги:

Пенсіонерам, які зазвичай отримують пенсії через банківські картки, допомога перераховується безпосередньо на їхні банківські рахунки.

Пенсіонери, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", з січня 2024 року можуть отримувати виплати через відділення Укрпошти.

Тривалість надання допомоги

Додаткова грошова допомога надається щомісячно і продовжується залежно від фінансування проєкту ВПП ООН.