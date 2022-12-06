Помощь в Дії: правительство обновило перечень тех, кто может ее получить

Список общин, жители которых имеют право на получение денежной помощи от государства, обновили. Туда вошли районы 9 областей, находящиеся близко к фронту.

Это территориальные общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей. Все внутри перемещенные лица из перечня получат денежную помощь.

Актуально Какую помощь могут получить переселенцы в Украине

Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и городской военных администраций. В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия:

• территории, временно оккупированные;

• территории, находящиеся в окружении (блокаде);

• территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию,

– говорится в документе

Как еще получить помощь переселенцу