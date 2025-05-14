Как получить пособие по уходу за человеком с психическим расстройством

Лица, которые живут вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, могут получить ежемесячную денежную помощь на уход. Для этого надо соблюсти несколько требований.

Кто имеет право на выплату

Обязательным условием является наличие заключения врачебной комиссии, подтверждающего потребность в постоянном постороннем уходе, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Получить соцвыплату могут те, кто проживает с человеком с инвалидностью и ухаживает за ним. Это могут быть:

родители;

супруг или супруга;

совершеннолетние дети;

дедушка или бабушка;

другие родственники или сожители.

Важно! Сумма помощи зависит от доходов семьи. Она рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и средним доходом семьи за последние 6 месяцев (предшествующих месяцу перед подачей заявления).

Как оформить помощь

Обратиться нужно в управление социальной защиты по месту жительства лица с инвалидностью. Оформляет помощь тот, кто осуществляет уход.

Какие документы нужны:

заявление о назначении помощи;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справки о доходах (если в декларации указаны доходы, которых нет в базах данных ГНС, Пенсионного фонда и т.д.);

письменное объяснение о доходах, если нет возможности подтвердить их справками;

заключение врачебной комиссии о необходимости постороннего ухода;

копия справки МСЭК об инвалидности лица, за которым осуществляется уход.