Помощь на погребение в 2025 году: какая сумма предоставляется украинцам

В Украине можно получить средства от государства на погребение пенсионеров. Их предоставляют лицам, которые осуществили похороны.

Помощь на погребение в 2025 году

Размер пособия на погребение зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Например, для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи составляет две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.

Но если пенсионер получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 13 420 гривен.

Обратите внимание! Однако это не касается лиц, погребение которых проведено за счет государственного бюджета.

Как получить помощь на погребение

Для получения помощи следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Средства будут выплачиваться органами ПФУ путем зачисления на банковский счет лица, которое осуществляло погребение. Но если у получателя отсутствует банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка":

Обратите внимание! Заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом.

Какие документы следует предоставить для получения помощи

Человеку, который обращается за помощью, нужно в оригинале подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты своего банковского счета.

Важно! Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с законодательством.