Допомога на поховання у 2025 році

Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Наприклад, для тих, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги складає дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Але якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 13 420 гривень.

Зверніть увагу! Однак це не стосується осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету.

Як отримати допомогу на поховання

Для отримання допомоги слід звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Кошти виплачуватимуться органами ПФУ шляхом зарахування на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання. Але якщо в одержувача відсутній банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка":

Зауважте! Заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Які документи слід надати для отримання допомоги

Людині, яка звертається за допомогою, потрібно в оригіналі подати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити свого банківського рахунку.

Важливо! Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі витягів та довідок, визначених в українському правовому полі, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.