Яку одноразову виплату отримають українці з сірим посвідченням

Йдеться про 15 000 000 гривень, пише 24 канал з посиланням на Український ветеранський фонд.

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Вона розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. Однак її не зможуть отримати громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та такі особи:

постійно проживають на територіях цих країн;

люди, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Водночас особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги можуть реалізувати це право з дня його виникнення. А днем виникнення такого права є дата загибелі відповідної особи в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Що робити у разі відмови або звернення інших осіб У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання допомоги, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу. Особам, які мають право на таку грошову допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

Якщо після призначення одноразової грошової допомоги у повному розмірі, за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Зокрема одноразова грошова допомога виплачується шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку державного сектору. Рахунок має бути зазначений одержувачем у заяві.

Важливо! Якщо сім’я загиблого військового одночасно має право на отримання цієї одноразової грошової допомоги та іншої допомоги або компенсації, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.