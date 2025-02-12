Хто може отримати сіре посвідчення

Одним з таких документів є сіре посвідчення, передає 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.

Оформити його можуть:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Як оформити сіре посвідчення

Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі основні документи:

заява члена сімʼї загиблого військового;

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;

постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);

паспорт заявника;

ідентифікаційний код заявника;

документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.

Важливо! Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.