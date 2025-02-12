Кто может получить серое удостоверение

Одним из таких документов является серое удостоверение, передает 24 канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Оформить его могут:

иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Как оформить серое удостоверение

Для оформления серого удостоверения необходимы такие основные документы:

заявление члена семьи погибшего военного;

свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;

документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;

постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);

паспорт заявителя;

идентификационный код заявителя;

документы, подтверждающие степень родства заявителя с погибшим.

Важно! Для получения серого удостоверения нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.