Какая помощь на погребение предусматривается в 2025 году
- Помощь на погребение предоставляется в случае смерти застрахованного лица и членов его семьи, которые находились на его иждивении, включая жену, детей, родителей и дедушек с бабушками.
- Для получения выплат нужно обратиться в Пенсионный фонд с необходимыми документами, и решение о назначении помощи принимается не позднее дня, следующего за днем обращения.
Украинцы могут получить от государства, когда их близкий родственник умер. Речь идет о выплатах на погребение.
Кто может рассчитывать на пособие на погребение
Предполагается, что помощь предоставляется в случае смерти застрахованного, а также членов семьи, которые находились на его содержании, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Речь идет о таких членах семьи:
- жена (муж);
- дети, братья, сестры и внуки, которые не достигли 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братья, сестры и внуки – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а соискатели профессионального (профессионально-технической), профессионального предвысшего и высшего образования из числа лиц, указанных в этом пункте, которые учились по дневной форме получения образования, – до 23 лет;
- отец, мать;
- дед, бабушки по прямой линии родства.
Обратите внимание! К членам семьи, которые были на содержании застрахованного лица, относятся лица, если они были на полном содержании или получали от застрахованного лица помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Какой размер пособия в 2025 году
Размер помощи сейчас зависит от закона, по которому пенсионер или пенсионерка получали пенсию:
- обычная пенсия – двухмесячный размер пенсии умершего;
- военная пенсия – выплата, чей размер составляет трехмесячный размер пенсии, но не менее 13 420 гривен.
Как получить выплаты
Для получения помощи на погребение от государства следует обратиться в Пенсионный фонд и подать паспорт и идентификационный код заявителя. Также нужно иметь с собой заявление на выплату помощи и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера, а также свидетельство о смерти.
Важно! Решение о назначении пособия принимается страхователем или уполномоченными им лицами не позднее дня, следующего за днем обращения, и выплачивается не позднее следующего рабочего дня после получения страхователем страховых средств от уполномоченного органа управления.