Выплата на погребение: кто может получить помощь в 2025 году

Украинское правительство может выплатить помощь на погребение. Так в случае смерти пенсионера помощь на похороны выплачивается лицам, которые его осуществили.

Сколько выплачивают средств на погребение в 2025 году

Размер выплаты зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия, передает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Какие льготы имеет жена военнослужащего и как их оформить

Если пожилой человек получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии. В то же время она не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, которая составляет 13 420 гривен. Однако это не касается лиц, погребение которых проведено за счет государственного бюджета.

Заметьте! Для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи составляет две пенсии, что получал пенсионер на момент своей смерти.

Как получить пособие на погребение в 2025 году

Для получения помощи, украинцу или украинке нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ и предоставить следующие документы:

- паспорт и идентификационный код;

- заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

- свидетельство о смерти;

- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;

- реквизиты своего банковского счета.

Средства выплачиваются Пенсионным фондом путем зачисления на банковский счет лица, которое осуществляло погребение. Однако это не является обязательным условием.

Если у получателя отсутствует банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка": заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом,

– говорится на сайте ПФУ.

Важно! Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается во времени.