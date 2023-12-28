Полмиллиарда гривен на помощь: кто получит одноразовую выплату от государства

Кабмин принял Порядок назначения единовременной выплаты для пострадавших в результате российской агрессии лиц. Однако получат деньги не все, а только люди определенной категории.

Кому предоставят выплаты

Поэтому единовременную денежную помощь за нанесенный вред жизни и здоровью выплатят:

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работникам объектов критической инфраструктуры;

государственным служащим;

должностным лицам органов местного самоуправления.

В пресс-службе сообщили, что на выплаты денежной помощи для всех пострадавших из Бюджета-2024 будет выделено 480,3 миллиона гривен.

Каким ВПЛ с января не будут платить

Полностью решение называется – "Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".

В первую очередь с января прекратят выплаты для ВПЛ, которые более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин находились за границей.

Также ежемесячные поступления больше не получат лица, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Еще деньги не получат украинцы: