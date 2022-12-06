Как украинцам получить 2 200 гривен помощи
Украинцы, пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской и Харьковской областей, могут получить финансовую помощь от американской благотворительной организации HIAS.
Об этом рассказали в Минреинтеграции. Денежная помощь предоставляется в размере 2 200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
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Обратиться за финансовой помощью могут не только люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий на указанных территориях, но и пострадавшие семьи ВПЛ из этих областей. Также помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей и т.д.,
– говорится в сообщении.
Детальнее о том, кто имеет право на помощь и как ее получить, объясняется в инфографике Мининтеграции.
Как получить денежную помощь от HIAS / Инфографика Мининтеграции
Какие еще пути получения помощи
Продуктовые наборы можно получить по месту фактического пребывания в областных центрах или общинах. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер и документ, удостоверяющий статус ВПЛ.
Денежную помощь финансирует благотворительный фонд "Право на защиту". Выплаты через "Дию" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября – и ВПЛ из Харьковской области.
В Украине материальные выплаты на оплату коммуналки получают 2,5 миллиона семей, средний размер субсидии – 1 800 гривен. Переселенцы могут переоформить свои субсидии, получаемые ранее во временно оккупированных регионах. Для этого нужно обратиться в Центр предоставления админуслуг.