Как украинцам получить 2 200 гривен помощи

Украинцы, пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской и Харьковской областей, могут получить финансовую помощь от американской благотворительной организации HIAS.

Об этом рассказали в Минреинтеграции. Денежная помощь предоставляется в размере 2 200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

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Обратиться за финансовой помощью могут не только люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий на указанных территориях, но и пострадавшие семьи ВПЛ из этих областей. Также помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей и т.д.,

– говорится в сообщении.

Детальнее о том, кто имеет право на помощь и как ее получить, объясняется в инфографике Мининтеграции.



Как получить денежную помощь от HIAS / Инфографика Мининтеграции

Какие еще пути получения помощи