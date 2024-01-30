Новое решение Кабмина: как упростили получение помощи для семей военных

Семьи военных могут получить государственную помощь. Для этого им нужно обратиться в ответственные органы.

Какое решение принял Кабмин

Чтобы получить помощь, семья военного должна предоставить подтверждение о своей принадлежности к защитнику. Теперь этот механизм будет упрощен.

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Проект изменений был разработан с целью упрощения порядка определения круга лиц, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи,

– говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий

Упрощенная схема будет действовать до конца военного положения. Комиссией определен список органов, на которые будет распространяться это нововведение.

Отныне определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации о лицах, имеющих право на получение денежного довольствия военнослужащих,

– сообщают представители Минреинтеграции

Для кого будет действовать этот механизм

Благодаря указанной процедуре будет оперативнее определяться семейный круг военного. Под упрощенный механизм подпадают семьи служащих из:

СБУ.

Минобороны.

Администраций Госспецтрансслужбы и Госспецсвязи.

Службы наружной разведки.

Госпогранслужбы.

ГУР.

Управление гос охраны.

Главное управление Национальной гвардии.

Решение об упрощении процесса было инициировано во время еженедельного совещания по ветеранской политике. Собрание проводится под председательством Вице премьер-министра Ирины Верещук.